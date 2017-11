Donaueschingen So gelingt der Elternabend

Kursleiterin Maria Konrad-Warlo bringt als Elternvertreterin selbst viel Erfahrung mit Klassenpflegschaftsabenden mit. Das Handwerkszeug zu deren Gestaltung liegt ihr daher bei ihren Fortbildungen besonders am Herzen. Diese Aspekte sowie rechtliche Fragen und Zuständigkeiten kamen bei der Veranstaltung am Fürstenberg-Gymnasium zur Sprache.

Ramona Vogelbacher als stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende am Fürstenberg-Gymnasium zeigte sich nach der Fortbildung mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Ihr habe besonders gefallen, dass sich die 20 Elternvertreter aus Südbaden mit ihren eigenen Erfahrungen einbringen konnten. Auch die von Kursleiterin Konrad-Warlo vorgestellten Methoden für Vorstellungsrunden stießen auf große Resonanz bei den Teilnehmern. Der Tenor der fünf Elternvertreter des Donaueschinger Gymnasiums war eindeutig: "Der Kurs ist so wertvoll, dass wir uns fragen: Was tun Elternvertreter, die diesen Kurs nicht belegt haben?"

Die Elternstiftung steht in enger Verbindung mit dem Landeselternbeirat Baden-Württemberg. Wesentliches Ziel der gemeinnützigen Stiftung ist es, die Erziehungspartnerschaft von Eltern mit der Schule zu fördern und zu unterstützen. Hierfür bietet sie unter anderem Fortbildungen an, die sich gezielt an Elternvertreter richten.