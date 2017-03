Donaueschingen (lrd). Mit einem Jubiläumskonzert in der Donauhalle feiert der Siedlerchor am 11. November das 60-jährige Bestehen. Größter Wunsch von Chorleiterin Birgit Mundweiler ist es, noch zehn bis zwölf Sänger zu finden. In seiner Rückschau gab der Vorsitzende Hans Hauger einen Abriss über die Auftritte und Proben. Alle Amtsinhaber stellten bei den Wahlen sich wieder zur Verfügung. Hans Hauger als Vorsitzender, sein Stellvertreter Rainer Dudeck, Kassier Rudi Quadt, Schriftführer Philipp Dury und die Beisitzer Ralf Walter, Karl Schmidt, Martin Böhm und Erich Hinz. Als Kassenprüfer fungieren weiterhin Ralf Walter und Konrad Miggisch. Am 1. April steht das Frühjahrskonzert in Neudingen an, ein Nachmittag im Altenheim Vogelsang am 18. Mai eine Matinee in Sankt Michael sowie ein Auftritt im Dezember in Singen.