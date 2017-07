Donaueschingen Sie starten nun als Techniker durch

Oberstudiendirektor Norbert Kias-Kümpers hatte aus diesem Anlass in die Aula der Schule geladen. Kias-Kümpers hob in seiner Laudatio das Geleistete hervor: "Sie alle haben nun die Fachhochschulreife erlangt", so der Schulleiter. Nun bestehe die Option zu studieren oder eine Berufsausbildung anzugehen, sagte der Gewerbeschulleiter. Viele hätten den Spagat zwischen beruflicher Tätigkeit und Schulbesuch bewältigt, was ein breiteres berufliches Fundament ergebe, so der Schulleiter abschließend.

Der Leiter der Techniker-Schule, Wolfgang Rebhan, verglich das Geleistete mit einem Baum, der irgendwann Früchte trage. "Ihr wart eine besondere Klasse mit guten Resultaten", lobte Rebhan zum Schluss. Lob kam auch von den Klassensprechern der einzelnen Stufen, die einhellig die tolle Zusammenarbeit und den kameradschaftlichen Umgang unterstrichen. Umrahmt wurde die Feier vom Schul-Ensemble mit Amelie Hauser, Sarah Rebhan und Lehrer Paul Barth. Mit einigen Liedern überbrückten sie die Pausen zwischen den Ansprachen.

Für erbrachte Leistungen gab es abschließend aus den Händen des Schulleiters noch die Preise: Lydia Quilamba, Michael Wunderle und Sven Ketterer waren die Jahrgangsbesten. Im Anschluss an die offizielle Feier stießen Schüler und Lehrer mit einem Gläschen Sekt auf den erlangten zweiten Bildungsweg an.