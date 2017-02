Donaueschingen Sie setzt sich mit ganzer Kraft für die gute Sache ein

Nachdem sie schon in Bayern an einer Förderschule tätig war, arbeitete sie auch hier als Lehrerin. An der Heinrich-Feurstein-Schule unterrichtete sie Kinder mit Rechenschwäche. Sie habe sich Ende der 90er Jahre als Lernberaterin für Mathematik spezialisiert, erinnert sie sich und genoss in ihrem Berufsleben die Herausforderung, sich auf jedes Kind ganz besonders einstellen zu müssen, wie sie sagt. Das sei das Besondere für sie gewesen.

Auch heute noch gehört das Herz der fünffachen Großmutter den Kindern. Seit sie 2001 im Alter von 60 Jahren in Pension ging, gibt sie immer noch Nachhilfeunterricht in Mathematik. Für ihre Hobbys – Töpfern und das Anfertigen von Keramiken in Raku-Technik, Fossiliensuchen und Nähen – hat sie allerdings trotz Rentnerdasein gerade kaum Zeit.

Förderverein für krebskranke Kinder liegt ihr am Herzen