Die Störche sind wieder da. Unter anderem in Geisingen oder wie hier in Pfohren haben die Adebare mit dem Nestputz begonnen. In Aasen wird hier mit dem Besen nachgeholfen (rechts). Die Aasener Storchenfreunde haben das riesige Nest auf Friedlis Haus an der Klosterstraße gereinigt. Dabei haben Reinhard Stolz und Josef Hall im Krankorb in schwindelnder Höhe auch noch den Staffelgiebel des denkmalgeschützten Hauses von Malermeister Emil Hall geputzt. Und vielleicht gibt es im Sommer, im Zuge der Beringung des Nachwuchses, wieder ein Storchenfest in Aasen. Fotos: Winkelmann-Klingsporn/Ronny Kreidemeier