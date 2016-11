Donaueschingen Sherlock Holmes und die Kunst der Fotografie

Conan-Doyle hat nicht nur die Kunstfigur des Sherlock Holmes geschaffen, sondern darüber hinaus ein breit gefächertes Werk hinterlassen. Die Bedeutung des Sherlock Holmes beschreibt Stiegler so: Je brüchiger und undurchschaubarer die Welt wird, desto attraktiver ist es, einen Detektiv zu haben, der gewollte Ordnungen wiederherstellt.

Doyles übriges Werk, das für Stiegler befremdlich ungleichartig ist und eben von der Fotografie bis zum Spiritismus reicht, hat für ihn eine vergleichbare Funktion – die Erschütterungen der Moderne aufzufangen und sich um Bewahrung und Sicherung von Bestehendem zu bemühen.

