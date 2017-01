Donaueschingen Selbst die Spatzen machen sich rar

Donaueschingen (gvo). Viele Vogelfreunde, die in den vergangenen Jahren viele Piepmätze in ihren Vogelhäuschen beobachteten, warten diesen Winter vergeblich auf Vögel, die die Meiselknödel wegpicken. Etwa Stadträtin Martina Wiemer, die seit Jahren bei den Vogelzählungen der Umweltschutzorganisation BUND mitmacht. Sie hat so einen Winter noch nicht erlebt. "Außer Spatzen habe ich im Garten keine Vögel gezählt. Und selbst davon gibt es nur wenige."

Mit dieser Beobachtung ist sie nicht allein. Auch Umweltberater Gerhard Bronner, der auch stellvertretender Landesvorsitzender des Landesnaturschutzverbandes ist, ist dieses Phänomen nicht verborgen geblieben. Eigene Beobachtungen würden mit den Ergebnissen der BUND-Winterzählung übereinstimmen, die am 16. Januar endete: Statt der knapp 42 Vogelindividuen pro Garten im langjährigen Mittel wurden in diesem Jahr nur 34 Vögel pro Garten gemeldet – ein Rückgang von 20 Prozent, heißt es in einer BUND-Mitteilung. Vor allem Vogelarten, deren Winterbestände stark vom Zuzug von Artgenossen aus dem kälteren Norden und Osten abhängen, darunter alle sechs Meisenarten, seien selten.

Aber nicht in allen Vogelhäuschen herrscht Leere. Vogelfreunde, die nicht nur bei Schnee und Frost füttern, sondern der Experten-Empfehlung folgen und ab Herbst oder ganzjährig füttern, können über mangelndes fröhliches Treiben im Garten nicht klagen. Dazu zählt der Villinger Ökologe Felix Zinke: "Vögel aller Arten sind da, aber auch nicht in Massen."