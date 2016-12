Donaueschingen Seite für Seite ein Spiegel von anno dazumal

Politik und Kirchen: Donaueschingen hat im Jahr 1913 erst 4100 Einwohner. 85 Prozent sind katholisch, 13 Prozent protestantisch und ein halbes Prozent gehört der israelitischen Glaubensgemeinschaft an. Als katholischer Stadtpfarrer wirkt eine herausragend gebildete Persönlichkeit: Heinrich Feurstein. Mehr als bemerkenswert ist der Umstand, dass der 36-jährige Geistliche seinen Doktortitel nicht etwa in Theologie, sondern in Volkswirtschaftslehre erworben hat. An der Spitze der politischen Gemeinde steht von 1909 bis 1919 der heute weitgehend in Vergessenheit geratene Bürgermeister Friedrich Schön. Außer mit acht Gemeinderäten – ausnahmslos Männern – muss er mit einem "Vertreter der Fürstlichen Standesherrschaft" auskommen.

Die Berufswelt: Das Adressbuch von 1913 zeigt, wie stark sich in den vergangenen 100 Jahren die Berufswelt und die Berufsbezeichnungen verändert haben. Einer der häufig eingetragenen Begriffe lautet zum Beispiel Landwirt – da liegen die großen Strukturveränderungen im Vergleich zu heute auf der Hand. Sie zeigen sich aber auch auf breiter Linie im Einzelnen. Denn wo gibt es heute noch Berufskutscher oder Pferdeknechte, Bürstenholzmacher und Hausiererinnen, Bierfuhrmänner, Oberbüchsenspanner oder Sparkassendiener? Und manch eine zu lesende Berufsbezeichnung erzeugt Fragezeichen: Mit welcher Tätigkeit hat wohl ein Kulturmeister oder Amtsaktuar sein Geld verdient?

Banken und Dienstleister: Die Einrichtung, die heute Sparkasse Schwarzwald-Baar heißt, geht unter anderem zurück auf die "Spar- und Waisenkasse für den Amtsbezirk Donaueschingen". Längst aus der Stadt verschwunden ist hingegen die Agentur der "Pfälzischen Bank". Fast schon kurios wirkt der damalige "Vorschußverein Donaueschingen", der für Kunden etwa das "Incasso verloster Effekten" besorgte.

"Reine Weine" und sogar elektrisches Licht

Handel und Gewerbe: Einer Zeitreise gleicht die Lektüre der zahlreichen Anzeigen im Adressbuch. Das Geschäftshaus Guggenheim verkauft bei "streng reeller Bedienung" Paletots und meint mit diesem einen Begriff leicht taillierte zweireihige Herrenmäntel mit Samtkragen. Wesentlich einfacher zugegangen sein mag es beim Kupferschmid Paul Plapp, der Blechgeschirr "bei billigster Berechnung" reparierte. Und dass in Donaueschingen 1913 gleich drei Auswanderungsagenturen zur Infrastruktur zählten, wirft auf das Thema Migration ein wenig wahrgenommenes Licht.

Hotellerie und Gastronomie: Das Gastgewerbe fährt in der Werbung alles auf, was es bieten kann: ausdrücklich "reine Weine", elektrisches Licht, Billardtische und Stallungen. Das Café des Konditors Reiter war schon 1913 das "älteste Café am Platze".

Weitere Informationen: Das Stadtarchiv Donaueschingen verfügt über eine komplette Kopie des Donaueschinger Adressbuches aus dem Jahr 1913. Interessierte können sich telefonisch wenden an: Janna Miller, Telefon 0771/85 71 17