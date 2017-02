Donaueschingen-Neudingen (aw). Adolf und Irma Kuenz sind seit 60 Jahren verheiratet. Adolf Kuenz holte seine Irma zu Hause bei der Schreinerei Münzer, die ihrem Vater gehörte, ab, und gemeinsam ging es zuerst ins Neudinger Rathaus und dann in die Sankt Andreas-Kirche. Adolf Kuenz war in der Neudinger Vereinswelt ein sehr aktives Mitglied. Neben der Mitgliedschaft in der Musikkapelle und im Kirchenchor war er unter den Gründungsmitgliedern des Männerchors und des Radsportvereins, wo er auch Kassierer und Vorsitzender war. Im Kirchenchor lernten sich die beiden kennen. Dieses gemeinsame Hobby begleitete die beiden, bis das erste der fünf Kinder zur Welt kam. Dann beschloss Irma, dass sie lieber zu Hause bei den Kindern bleibt und ihrem Mann den Rücken freihält. Gemeinsam bewirteten die beiden bis 1999 eine Landwirtschaft, die sie aus Altersgründen aufgaben. Jedoch halten sie bis heute noch sieben Hühner. Außerdem hat Adolf Kuenz, der sich noch sehr genau an die Nachkriegszeit in Neudingen erinnert, eine kleine Chronik verfasst.