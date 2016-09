Donaueschingen Seit 25 Jahren ein gefragter Mann

Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Maschinenbau-Studiums an der Universität Karlsruhe startete Stephan Oberle seinen berufli­chen Weg bei IMS Gear im Juni 1991 in der Abteilung Verzahnungs­konstruktion am Standort Donaueschingen. Dort war er insbesondere mit dem Berechnen, Auslegen und Optimieren von Sonderverzah­nungen und Getrieben betraut.

Nachdem er 1994 rund neun Monate lang im IMS- Gear-Werk Eisen­bach mit der Neuorganisation von Produktionsabläufen befasst war, wechselte Oberle zurück nach Donaueschingen und über­nahm die Leitung der Verzahnungskonstruktion. 1998 wurde Oberle mit der Leitung des Labors betraut, dessen Ausbau er in den Folge­jahren vorantrieb. Seit 2002 leitet der in Villingen-Schwenningen wohnhafte Diplom-Ingenieur den Unternehmensbereich Komponen­ten-Entwicklung.