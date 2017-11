Donaueschingen Sein Geschäft war eine Institution

Donaueschingen (hon). Die Donaueschinger trauern um einen Einzelhändler, dessen Elektrogeschäft eine Institution in der Stadt war: Kurt Gleichauf ist am Montag in den frühen Morgenstunden gestorben. Der geschätzte Elektromeister und langjährige Frohsinn-Zeremonienmeister erlitt vor 14 Tagen einen Schwächeanfall, von dem er sich nicht mehr erholte. Kurt Gleichauf wurde 90 Jahre alt.