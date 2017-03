Donaueschingen "Sehr hilfsbereiter Mann in einem gelben Haus..."

Allzu weit kam das Sextett nicht, denn schon in der Pfohrener Wiesenstraße machte der Motor der heute 76-Jährigen schlapp. Die Panne war dem Pfohrener Albert Brodhag nicht verborgen geblieben. Er hatte schnell seine Hilfe angeboten und war mit ihrem Mann und dem defekten Rad per Auto nach Donaueschingen zu diversen Radhändlern gefahren. Doch an jenem Tag hatten diese geschlossen. Brodhag gab nicht auf und montierte kurzerhand seinen Radträger ans Autoheck, damit er auch das zweite Rad aufladen konnte.

So fuhr das Trio dem inzwischen weitergeradelten Freundes-Quartett nach Tuttlingen hinterher zu einem weiteren Radhändler. "Für die großen Umstände, die er sich machte, wollte ich Herrn Brodhag hundert Euro geben. Er lehnte ab. Und nach langem Hin und Her nahm er wenigstens 50 Euro. Der Frau konnte letztlich schnell geholfen werden, den Technikern im Radgeschäft war der Serienfehler des Motors gut bekannt.

Nun erlebt die Geschichte ein Nachspiel: Edith Dölzer-Wünsch hatte es mit ihrer Hartnäckigkeit erreicht, dass ihr Bosch die Auslagen von 120 Euro nun endlich begleichen wird. "Daran soll auch Herr Brodhag seinen Anteil bekommen", meinte sie und suchte Kontakt zu dem "sehr hilfsbereiten Mann in einem gelben Haus nahe bei Donaueschingen". Ihr konnte geholfen werden. "Wir haben gut eine Stunde miteinander telefoniert", freute sie sich gestern: "Geld wollte Herr Brodhag immer noch keins, aber ich werde ihm trotzdem 50 Euro zuschicken."