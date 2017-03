Donaueschingen Sechs Jahre und neun Monate Haft nach Messerattacke

Donaueschingen/Konstanz. Zu sechs Jahren und neun Monaten hat das Landgericht einen vermutlich 22-Jährigen nach einer Messerattacke verurteilt. Der Angeklagte hatte eingeräumt, Anfang August nachts in Donaueschingen einen 49-jährigen Mann ausgeraubt und mit einem Messer erheblich verletzt zu haben. Die Beute betrug 500 Euro. Außerdem hatte er bereits Anfang 2016 in der Erstaufnahmeeinrichtung in Villingen Sicherheitsleute mit Rasierklingen bedroht, die er in der Mundhöhle versteckt hatte. Auch das gab er zu, aber er behauptete, er habe sich ungerecht behandelt gefühlt und sich deshalb selbst verletzen wollen. Außerdem wurde der Diebstahl einer Flasche Wodka und einer Limonade in einem Supermarkt in Donaueschingen bestraft.