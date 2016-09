Donaueschingen Schwimmbad liegt ihm am Herzen

1982 und 1984 holte die Wettkampfgruppe Bronze und Silber. 1984 tagte gerade das Organisationsteam für das große Vereinsfest, als ein dumpfer Schlag ertönte. Ein Blitz war in den Firstbalken im Heustock des Anwesens Knöpfle eingeschlagen. Da man sofort vor Ort war, reichte es, einige Glutnester mit Leitern zu entfernen. Man habe nicht einmal löschen müssen. Anders 1997, als das Anwesen Josef Ritter nach Blitzschlag niederbrannte.

Narrenzunft Waldwinkel: 1963 war Manfred Grimm Gründungsmitglied der Narrenzunft Waldwinkel. Man hatte noch kein Häs, man habe sich eben so verkleidet. Ganz besonders ist ihm in Erinnerung, dass man zu Beginn der Raumfahrt für den Sonntagsumzug einen Sputnik auf einem Wagen nachgebaut habe.

Förderverein Schwimmbad: Nachdem er 2002 die Feuerwehrleitung an Franz Troll – "in gute Hände" – übergeben hatte, fand er bald eine nicht weniger zeitraubende Tätigkeit. Die Existenz des 1957 gebauten Hubertshofener Schwimmbads stand auf dem Spiel. Die Unkosten waren der Stadt 1994 zu hoch geworden. Ortsvorsteher Heinz Weniger suchte Mitstreiter zur Gründung eines Fördervereins. Als gelernter Installateur und Blechner war Manfred Grimm prädestiniert für den Posten des Beisitzers Technik. Bereits im ersten Jahr konnten der Förderverein durch die Übernahme der Pflegearbeiten die Kosten um 10 000 Mark senken, der Ort behielt sein Schwimmbad. Viele Dinge waren erneuerungsbedürftig und wurden in Eigenleistung repariert. 2006 ging Grimm in Rente, und nur Holz machen füllte ihn nicht aus. Gleichzeitig stellte die Stadt einen neuen Sandfilter zur Verfügung.

Die komplette Sanierung der Technik und die Umstellung von Ölheizung auf Solar standen an. Unterstützt von Peter Maier aus Allmendshofen stürzte sich Manfred Grimm in die Arbeit. Seitdem habe ihn das Schwimmbad nicht mehr losgelassen, blickt er zurück. Ein neues Filtergebäude wurde gebaut, die Umwälzanlage erneuert, die Chemieversorgung für die Wasserhygiene ersetzt und zuletzt das neue Babybecken installiert. Jeden Sommer hat Grimm die Technik betreut, notwendige Wartungen und Reparaturen durchgeführt. Handwerker habe er kaum gebraucht. Fragt man seine Vereinskollegen, so hat er jedes Jahr die meisten ehrenamtlichen Stunden geleistet. Da sein Nachfolger momentan noch die Schulbank drückt, sah man ihn auch dieses Jahr wieder oft im Bad. Und von einer Schließung ist keine Rede mehr, betonte auch Donaueschingens Oberbürgermeister Erik Pauly.

Senioren: Doch Manfred Grimm kann immer noch nicht loslassen. Seit 2013 kümmert er sich um die Senioren in Hubertshofen und Mistelbrunn, organisiert die monatlichen Seniorennachmittage. Um das Programm interessant zu halten, werden regelmäßig Fahrten durchgeführt. Nur in der Wirtschaft zu sitzen, sei langweilig, meint er. So organisiert er beispielsweise Besichtigungen verschiedener kleiner Museen in der Umgebung.

Aber die Freitage gehören Manfred Grimm. Da geht der Ehrenkommandant mit der Altersmannschaft der Feuerwehr wandern.