Donaueschingen Schwieriges Umfeld gemeistert

Donaueschingen. So beeindruckend die lichtdurchflutete Donaueschinger Städtische Galerie im Turm auch ist, die architektonischen Bedingungen sind doch stets eine Herausforderung für die ausstellenden Künstler, mit mal mehr, mal weniger gelungenen Resultaten. Nur einfach Bilder an die Wände hängen, wie so oft geschehen, ist nicht wirklich befriedigend.