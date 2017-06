Donaueschingen Schwieriges Jahr gemeistert

Donaueschingen/Stühlingen (sgn). Für die Firma Sto war 2016 ein schwieriges Jahr, so Vorstandssprecher Rainer Hüttenberger in seinem Bericht im Rahmen der Aktionärs-Hauptversammlung in den Donauhallen. Auch wenn das Jahresergebnis weit hinter den Erwartungen zurück blieb, sei die Finanzlage des Unternehmens solide und die Aktionäre folgten dem Beschlussvorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 45,964 Millionen Euro durch Gesamtausschüttung und Auszahlungen von Dividenden.