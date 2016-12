Donaueschingen Schwerpunkte aufgelistet

Donaueschingen. Die Kasse stimmt, sodass auf Antrag der Kassenprüferin Carola Haid die Kassiererin Nadine Fischer einmütig entlastet werden konnte. Der Vorsitzende Bertolt Wagner konnte zufrieden feststellen, dass der Verein alle von der Schule gestellten Anträge erfüllen konnte. Nadine Fischer listete etwas genauer die Schwerpunkte der Projekte, die dieses Jahr besonders gefördert wurden.

Da stand die gute Ausstattung des Schüleraufenthaltsbereichs an der Spitze, besonders die Anschaffung von geeigneten Tischen, dazu kommen die Unterstützung des Känguru-Wettbewerbs in Mathe, der Battle of the Books und die Anschaffung von Turnanzügen für verschiedene Jugendgruppen sowie der Gartenbau-AG.

Die traditionelle Unterstützung der musischen Bereiche wie der Chor-AG, der Theateraufführungen sowie der Austausche geht in gewohnter Weise weiter. Mario Mosbacher blickte zufrieden auf das besondere Projekt "Schule als Staat" zurück, das ein interessantes, aber auch sehr anstrengendes Projekt gewesen sei.