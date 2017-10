Donaueschingen Schwein gehabt: Lukas Deitlaff gewinnt Ferkel

Shakespeare hätte das Drama um des Ferkels Gewicht nicht besser schreiben können. Denn so knapp wie diesmal war die Entscheidung in den 20 Jahren nie. Hätte das junge Tier an diesem Tag auch nur zwei Heuhalme weniger verspeist, hätte es einen anderen Sieger gegeben.

Fast aufs Gramm genau gab der Schüler Lukas Deitlaff aus Hüfingen mit seinen geschätzten 28,162 Kilogramm das Gewicht von 28,166 Kilo an. Pech hatte dagegen der Hüfinger Rolf Gentner, der mit 28,161 Kilo nur ein Gramm weniger als der Sieger geschätzt hatte. Heidrun Hog-Heidel aus Geisingen landete mit 28,153 Kilo auf Rang drei.