Donaueschingen Schwarzer-Buben-Wirt kann feiern

Der Jubilar ist zwar nicht mehr so gut zu Fuß, doch geistig noch rege, und so ist es nur verständlich, dass er sich wünscht, es möge noch eine Weile so bleiben, wie es momentan ist, und er weiterhin am Leben teilhaben kann. Autofahren hat Kromer seit Weihnachten vernagenen Jahres zu den Akten gelegt, doch die beiden Stammtische am Donnerstag und Sonntagabend bieten Abwechslung in seinem Leben.

Der Jubilar wuchs im Kreise von drei Geschwistern auf. Nach der Volksschule war er drei Jahre in der Landwirtschaft seiner Eltern tätig. Mit 18 Jahren zog es ihn zum Langholztransport, der damals noch mit Pferden bewältigt werden musste. Von 1950 bis 1960 war er beim Bregwerk Wolterdingen und anschließend bis zu seinem Ruhestand fast 30 Jahre bei der Firma Riegger in Hammereisenbach im Sandwerk beschäftigt.

1956 heiratete er Hilda Willmann aus Hammereisenbach. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. Vergangenes Jahr im Mai konnte das Paar Diamantene Hochzeit feiern. 1963 übernahm Stefan Kromer mit seiner Frau den elterlichen Landgasthof, den sie altershalber 1997 an Tochter Siglinde übergaben.