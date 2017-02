Donaueschingen "Schwarz jenseits der Schwärze"

Pierre Soulages (geboren 1919 in Rodez) zählt zu den bedeutendsten und einflussreichsten Künstlern seines Landes und ist einer der letzten lebenden Vertreter einer Künstlergeneration, die die moderne Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg neu definierte. Schon in den 1940er-Jahren verschrieb sich der dreifache Documenta-Teilnehmer der radikalen Ab­straktion. Seine vorwärtsgewandten Arbeiten waren in ihrer Zeit einzigartig. Schon früh fanden sie in Deutschland und den USA großen Anklang und hatten enormen Einfluss auf die dortige künstlerische Avantgarde. Der charismatische Künstler war seit jeher fasziniert von der Farbe Schwarz.

Dieser Leidenschaft ist die Ausstellung im Museum Art.Plus gewidmet. Gezeigt werden großformatige, monochrom schwarze Arbeiten unterschiedlicher Leihgeber. Für sie schuf Soulages den Begriff "Outrenoir", gewissermaßen ein "Schwarz jenseits der Schwärze".

Mit unterschiedlichen Werkzeugen zieht Soulages tiefe Linien und Furchen in eine dicke schwarze Farbschicht, so dass eine reliefartige Oberfläche entsteht. Mal senkrecht, mal waagrecht, mal diagonal verlaufend, verleihen sie den Bildwerken Struktur und Dynamik. Je nachdem, welches Werkzeug er benutzt, ändert sich die Art und Weise, in der das Licht vom Bild reflektiert wird. So gelingt es Soulages, das Licht zu lenken. Es spielt mit der Oberfläche und verleiht ihr Form. Daraus erklärt sich, warum Schwarz für Soulages eine Farbe des Lichts ist. Während die beiden zentralen Ausstellungsräume einzig dem Werk Pierre Soulages’ gewidmet sind, zeigt das Museum in seinen übrigen Räumlichkeiten zwei- und dreidimensionale Arbeiten weiterer internationaler Künstler.