An der Erich-Kästner-Schule (links) wurden am gestrigen Freitag 67 Mädchen und Jungen eingeschult. Nach der Begrüßung durch die neue Schulleiterin Gaby Lindemann, die bei ihrem ersten offiziellen Auftritt ebenfalls eine Schultüte in Händen hielt, hießen die zweiten Klassen die Neuen mit Liedern, Tänzen und einem Theaterstück, "Der Löwe, der nicht lesen konnte", unterhaltsam und lehrreich willkommen. Danach nahmen die Klassenlehrerinnen Ute Wietschorke, Gertraude Knecht-Harich und Kerstin Wälde ihre neuen Schützlinge in Empfang und begleiteten sie in ihre künftigen Klassenzimmer. Währenddessen verwöhnte der neue Elternbeirat den Anhang mit Kaffee und Kuchen. In der Eichendorffschule begrüßte Rektor Wolfram Möllen 63 Mädchen und Jungen, die künftig in drei Klassen unterrichtet werden. Für die neuen Schüler hatten die älteren Schulkameraden ein Theaterstück einstudiert. Foto: J. Müller