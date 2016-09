Donaueschingen Schulbus-Check: Fahrzeuge unter der Lupe

Donaueschingen. Diese fand im Rahmen der Aktion "Sicher zur Schule – mit dem Bus!" des Verbands Baden-Württembergischer Omnibusunternehmer (WBO) und des TÜV SÜD statt. Die Fahrzeuge, die im Linienverkehr für die Beförderung von Schulkindern eingesetzt werden, seien dabei unter Lupe genommen worden, heißt es in einer Mitteilung. "Die untersuchten Busse waren alle in technisch einwandfreiem Zustand", so das abschließende Urteil des Prüfingenieurs Hubert Dieringer vom TÜV SÜD. Auch die Schüler wurden geschult: "Bei unseren Schulbus-Trainings zeigen wir den Kindern, wie sie sich im Bus und an der Haltestelle richtig und sicher zu verhalten haben", sagt Frank Wiest von der VG Bregtal.