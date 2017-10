Die Schülermitverantwortung (SMV) der kaufmännischen und hauswirtschaftlichen Schulen in Donaueschingen hat dank unterschiedlicher Aktionen die Arbeit des sozialen Projekts Villa Milagrosa mit einem Spendenbetrag von 805 Euro unterstützt. "Unsere Organisation freut sich sehr", so Maria Bader von Villa Milagrosa: "Wir können das Geld sehr gut für den laufenden Unterhalt unserer Schule in Peru verwenden." Angeschafft, so Bader, die selbst Schülerin des Wirtschaftsgymnasiums war, werden Schulbücher, Schuluniformen, Schreibutensilien sowie Bastelmaterialien für den Kindergarten. Die Organisation beschäftigt zehn Lehrkräfte, die 110 Schüler unterrichten. Die KHS unterstützt Villa Milagrosa in Form von Spenden und Patenschaften und will auch in Zukunft zuverlässige Stütze des Projekts sein, so Schulleiter Frank Liebetanz. Im Bild von links: Schulleiter Frank Liebetanz, Gabriel Heuse, Daniela Häring, Laura Kopp, Maria Bader von Villa Milagrosa und Doreen Merz. Foto: Hauser