Donaueschingen Schüleraustausch mit Ungarn geplant

In Abstimmung mit dem Freundeskreis in Vac und dem dortigen Komitee soll im kommenden Jahr zudem das 25. Jahr seit der Gründung der Partnerschaft gebührend gefeiert werden. Im Gespräch sind ein Festbankett und Festtage, die eventuell in Verbindung mit dem Quellfest stattfinden könnten. Noch abzuklären ist, inwieweit sich die Jubiläumsveranstaltungen auf Vac und Donaueschingen aufteilen.

Doch auch 2017 ist noch einiges geplant, um die Partnerschaft lebendig zu halten. Dem deutsch-ungarischen Schüleraustausch im Juni folgt zwischen dem 21. und 23. Juli die Teilnahme einer offiziellen Delegation der Stadt Donaueschingen am Barockfestival Vaci Vilagi Vigalom.

Fünf Teilnehmer können sich hierfür melden. Am 7. Oktober nimmt der Freundeskreis nicht zuletzt auf Initiative von Heike Föhrenbach erneut am Herbstfest teil. Wie im Vorjahr gibt es ungarische Speisen und ein Partnerschaftsprogramm, das die kulturellen Eigenschaften beider Länder einander näher bringt.

Nach dem altersbedingten Rückzug der einstigen Leiterin des ungarischen Freundeskreises, Martha Arvay, gibt es auch in diesem Jahr voraussichtlich noch keine Gulaschsuppe, die einst der Renner im kulinarischen Angebot war.

Im Herbst ist eine Lesung in der Stadtbibliothek aus dem Roman "Fieber am Morgen" des ungarischen Autors Petter Gardos geplant. Im November zeigt das Guckloch-Kino den dazu passenden Film. Die Städtepartnerschaft festigt sich im weiteren während des gesamten Jahres durch den Austausch der Seesorgeeinheit der Donaustadt mit der katholischen Kirche Vac, dem Austausch der Stadtbibliotheken, der Musikschulen und des Fotoclubs beider Städte. Auch eine Begegnung der Rotarier aus Vac und Donaueschingen ist in Planung. Die Hilfstransporte mit dem Lastwagen sind in ihrer bisherigen Art nicht mehr möglich. Doch bietet sich mit dem DRK Neudingen eine alternative Transportmöglichkeit an, die die Tradition zuverlässig fortsetzt und seit Jahren Verbindungen zu Vac pflegt.

2018 besteht die Städtepartnerschaft zwischen Donaueschingen und Vac seit 25 Jahren. Ein Festbankett und ein öffentliches Fest eventuell in Kombination mit dem Quellfest sind geplant. Um die Partnerschaft lebendig zu halten, heißt der Freundeskreis Vac deshalb alle Interessenten willkommen, die sich am Programm beteiligen möchten oder an einer der Aktionen mithelfen möchten. E-Mail: andreasheidinger@t-online.de.