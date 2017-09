Donaueschingen Schüler und Soldaten gehen beim Fackellauf an den Start

Donaueschingen. Eine sportliche Gruppe hat sich auf dem Kasernengelände zum Fackellauf durch die Donaueschinger Innenstadt getroffen. Den hat die Deutsch-Französische Gesellschaft (DFG) vor acht Jahren zu Ehren von St. Maurice, dem Schutzpatron der Infanterie, ins Leben gerufen. Angeführt von Oberbürgermeister Erik Pauly setzte sich das gegenüber dem Vorjahr dezimierte Läuferfeld in Bewegung. Mit dabei waren Schüler des Fürstenberg-Gymnasiums, Soldaten des Jäger-Bataillons und einige französische Soldaten des ehemals in Donaueschingen stationierten 110. Infanterieregiments. Normalerweise sind vor allem zahlreiche Soldaten mit von der Partie, sie waren aber bei einer Übung, denn für sie geht es demnächst zum Einsatz nach Litauen.

Ziel war wie schon in den ­Jahren zuvor das Rathaus, in dem das Stadtoberhaupt dann zum kleinen Empfang lud. Diesen nutzte der DFG-Präsidenten Franz Mayer, die Sieger des Europaquiz im Rahmen der Ausstellung im Juni und Juli im Foyer der Donauhallen auszuzeichnen. Mayer freute sich ganz besonders, dass alle drei Preisträger vom Fürstenberg Gymnasium waren. 500 Besucher sahen die Ausstellung in den Donauhallen, ein Fünftel nahm am Europaquiz teil.

Die meisten richtigen Fragen auf dem Quizbogen hatte Lotte Pluksat aus Bräunlingen, gefolgt von Arina Zichler aus Hüfingen und Nico Trissler aus Donaueschingen. Alle drei dürfen sich über einen Bücher Gutschein freuen.