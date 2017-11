Donaueschingen Schüler machen Härtetest mit Elektroauto

Die Reise führte schließlich zuerst in Richtung Freiburg, dann über die A 5 zur Autobahnraststätte Mahlberg. "Wir schauten uns dort an, wie viele Säulen es denn gibt und was das Aufladen kostet", berichtet der Konrektor. Er ergänzt: "Jede Säule, die wir fanden war von EnBW. Und das Aufladen kostete immer pauschal fünf Euro." Der Aufladeprozess habe je nach Leistung der Säule entsprechend gedauert: "Die hatten meistens zwischen 11 und 20 Kilowatt." Das Laden dauerte schließlich etwa eine halbe bis dreiviertel Stunde.