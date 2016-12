Am Fürstenberg-Gymnasium gibt es zahlreiche musikalische Talente, das bewies die Unter- und Mittelstufe im Herbstkonzert. Der Fachbereich Musik mit seinem Lehrerkollegium Björn Sermersheim, Christian Feierabend, Hubert Stinner und Referendarin Beatrix Hermann präsentierte sich in glänzender Form und unterhielt das lautstark applaudierende Publikum in der Aula während 90 Minuten. Jeder Auftritt war für die Akteure auf der Bühne ein Höhepunkt ihrer noch jungen Karriere, da er gleichzeitig das Sammeln von Auftrittserfahrung ermöglichte. Der Schulchor wirkte mit drei Spirituals mit und die sechste Klasse überzeugte mit einem Comedy-Musical. Um die Verbindung zwischen Tanz und Musik ging es bei den Auftritten der Klassen von Beatrix Hermann, die einen Einblick in Folk und den Irish Dance gaben. Ein Hoffnungsträger mit Perspektiven ist die vor sechs Wochen gegründete Junior Band, die um "Applaus, Applaus" bat, obwohl sie "Alles nur geklaut" hatte. Direktor Mario Mosbacher war nach dem Konzert begeistert. Foto: Bombardi