Kinder kennen und lieben ihn: den mutigen, aber auch etwas tollpatschigen Ritter Rost aus Schrottland. Zusammen mit Burgfräulein Bö und dem frechen Hausdrachen Koks, vereint in der Person von Musicaldarstellerin Patricia Prawit, lebte der rostige Geselle anhand seiner Abenteuer und bekannter Lieder gestern Abend in den Donauhallen auf. Die drei Musiker der "Ritter-Rost-Band" unterhielten die rund 150 großen und kleinen Besucher mit Blechpop und Schrottrock. Der Hauptdarstellerin gelang es immer wieder, ihr junges Publikum in die spannende und freche Unterhaltun einzubeziehen. Foto: J. Müller