Donaueschingen Schrottauto aus Verkehr gezogen

Donaueschingen-Aufen. Ein 24-Jähriger, der mit einem Wagen ohne Schaltknopf, dafür aber mit defektem Auspuff unterwegs war, wurde am Donnerstag gegen 22.30 Uhr durch eine Polizeistreife in der Aufener Brigachtalstraße kontrolliert. Die Beamten trauten ihren Augen nicht, was sie sahen. Das Fahrzeug wies erhebliche Mängel auf. Der Schaltknopf des Autos war abgebrochen und notdürftig mit Klebeband befestigt. Zudem war der Auspufftopf durchgerostet und hing lose über der Fahrbahn. Natürlich war die Fahrt für den jungen Mann zu Ende.