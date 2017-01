Donaueschingen Schreiben dient ihr als Mittel der Therapie

"Die Idee zum Buch über die Essstörung kam relativ plötzlich, weil ich in der Auseinandersetzung mit meinem Lebensgefährten und anderen Essgestörten gemerkt habe, dass Kommunikationsbarrieren vorhanden sind." Diese Lücke habe sie schließen wollen. So begann sie 2004 mit der Arbeit am ersten Buch.

"Bis zum zweiten Buch fehlte irgendwie eine Weile der Input, irgendwas, was mich packt", sagt die 36-Jährige. Die vorherige Idee zu einem Kinderbuch über Alzheimer und Demenz ließ sich nicht verwirklichen, die Studienzeit in Freiburg ließ wenig Raum. Im Jahr 2013 entstand schließlich die Idee zu ihrem aktuellen Buch "Ein Mädchen, das Beerdigungen sammelt, und ein Mann, der niemals schläft".

Verlagssuche erweist sich als schwierig

Als schwierig erwies sich laut der Autorin die Verlagssuche. Schließlich erschien die Geschichte von der Freundschaft dreier ungewöhnlicher Menschen – der 16-jährigen Melissa, die fremde Beerdigungen sammelt, ihrer todkranken Mutter Eva und Ferdinand, der von einer unerklärlichen Schlaflosigkeit geplagt wird – im Frühjahr 2016 als E-Book und im November in Papierform vom Hansanord-Verlag gedruckt.

Sie sei keine Autorin, die die Geschichten am Reißbrett entwirft, erklärt Annika Fechner. "Ich beschäftige mich innerlich ständig mit der Geschichte, die eigentliche Schreibarbeit beinhaltet dann, das zu Papier zu bringen, was bei mir im Kopf ist." Der Wunsch zu schreiben sei eine Kindheitsidee. In einem Elternhaus aufgewachsen, in dem viel gelesen wurde, Lesen gefördert wurde, habe sie schon als Kind vor Augen gehabt: "Ich möchte mal, dass mein Name auf einem Buch steht."

Arbeitet sie schon am nächsten Buch? Es sei schon was geschrieben, aber sie wolle erst sehen, wie es mit dem aktuellen Buch weitergeht.