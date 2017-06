Donaueschingen Schneller Erfolg auf der Veeh-Harfe

"Das Instrument kann man spielen, ohne die klassische Notenschrift zu erlernen", sagt Stelzl: Interaktives Spielen, das Zusammenspiel mehrerer Veeh-Harfen sei leicht möglich. Die Schüler machen sofort positive Erfahrungen: "Ich kann etwas spielen." So bringe das gemeinsame Erleben wertvolle psychische und emotionale Effekte. Der Trick dabei: Der Spieler legt eine Notenschablone unter die 25 Metallsaiten, die – chromatisch gestimmt – alle zwölf Halbtöne ergeben und zwei Oktaven Umfang haben. Auf dem Notenblatt sind Viertelnoten als schwarze Punkte und halbe Noten als weiße Kreise abgebildet. Die Notenköpfe stehen direkt unter den Saiten, die gezupft werden müssen – und nach ein paar Übungsstunden kann man die Veeh-Harfe schon gut und flüssig spielen.

"Stressfrei und kommunikativ Musik machen ohne Leistungsdruck", das ist die Motivation von Elisabeth Kuttruff (63) und Christa Beisel (66). Sie lernen derzeit an der Musikschule das Spielen auf der Veeh-Harfe. Und sie haben in kürzester Zeit schon viel gelernt. Sie lassen eine an irischen Klängen orientierte Weise mit dem Titel "Skibbereen" erklingen oder den "Silberhochzeits-Walzer", den Peter Stelzl ihnen auflegt.

Elisabeth Kuttruff erinnert sich daran, dass in der Familie immer viel musiziert wurde. Aber durch die alltägliche Arbeit sei vieles verloren gegangen. Jetzt freut sie sich über die Möglichkeit, die musikalische Vergangenheit aufleben zu lassen. "Ich liebe Musik und Gesang, das sorgt für Ausgleich und Entspannung", sagt Kuttruff. "Seit ich die Veeh-Harfe mal ausprobiert habe, bin ich begeistert, da muss ich nicht stundenlang üben wie früher auf der Klarinette. Mir gefällt es, in der Gemeinschaft zu spielen."

Und Christa Beisel sieht das so ähnlich. Sie habe früher viel gesungen, kann das aber nach einer Operation und gesundheitlichen Problemen nicht mehr. "Da habe ich etwas gesucht, was mir wieder Musik in die Seele bringt", sagt sie und hat mit der Veeh-Harfe genau das Instrument gefunden, das sie braucht. Sie spielt seit drei Jahren, "ich habe unwahrscheinliche Freude daran. Jetzt nehme ich die Musik wieder mit in den Schlaf."

Hermann Veeh, ein Landwirt aus der Nähe von Würzburg in Unterfranken, hat das Zither-ähnliche Instrument nach längerer Tüftelei entwickelt. Er suchte für seinen Sohn, der mit Down-Syndrom zur Welt kam und einfach gerne Musik machen wollte, ein Instrument, das sich rasch erlernen ließ. In der Zwischenzeit gibt es Veeh-Harfen in unterschiedlichen Ausführungen. Sie werden weltweit und häufig auch in Japan verkauft. Mit Hilfe von speziellen Computerprogrammen können herkömmliche Musikstücke für Veeh-Harfen umgeschrieben werden, so dass immer mehr Musik für die Veeh-Harfe zur Verfügung steht. An der Musikschule Donaueschingen beginnt am 6. Juli um 19 Uhr wieder ein neuer Kurs. Geplant ist ein Vorspiel der Veeh-Harfen-Gruppe. Der Abend ist auch zum Schnuppern und Ausprobieren gedacht, Musikschul-Dozent Peter Stelzl steht für Fragen zur Verfügung.