Der Western-Flohmarkt am Blumberger Schützenhaus erfreute sich großer Beliebtheit. Zahlreiche Westernfans hofften an den zehn Verkaufsständen einige Schnäppchen ergattern zu können. Auch der Organisator des Flohmarkts selbst, Thomas Ackermann (rechts), machte an den Ständen von Christine Kraft und Stefan Mattes seine Runde. Foto: Baltzer