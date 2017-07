Donaueschingen Schlussfeier und Entlassung

In der Turnhalle trafen sich Schüler, Eltern, Lehrer sowie zahlreiche Gäste, darunter Ernst Zimmermann von der Bürgerstiftung und Bettina Miller vom Kinder- und Jugendbüro. Die Mundharmonikagruppe der beiden neunten Klassen übernahmen mit flotten Rhythmen die musikalische Begrüßung.

Andere Schüler führten durch das abwechslungsreiche Programm, das mit dem Räubersong und seinen begleitenden Schlaginstrumenten von der Rhythmusgruppe fortgesetzt wurde. Die Akrobaten begeisterten die Zuschauer mit ihren Jonglagen, dem Einradfahren und den gekonnt aufgebauten Pyramiden. Stolz konnten die 17 Entlassschüler ihre Zeugnisse entgegennehmen. Lange genug hatten sie darauf hingearbeitet, hatten schließlich zum Abschluss ihre Projektprüfung mit Erfolg abgelegt.

Für die Klassenlehrer Beate Taubenmann und Robert Harich, sowie den Schulleiter Thomas Sauter stand die Erkenntnis im Vordergrund: Mach was draus! Mach was aus dem, was du dir Stück für Stück erarbeitet hast. Stell dich den Schwierigkeiten des Lebens, versuche sie zu lösen. Im Anschluss traf man sich auf dem Schulhof unter den Kastanien zum Hock.