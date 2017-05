Donaueschingen Schließung wird mit einem personellen Engpass begründet

Nachdem in der Adventszeit neue Öffnungszeiten eingeführt worden waren und seitdem die Post am Mittwochnachmittag zu bleibt, nun die Sorge: Werden die Öffnungszeiten noch mehr eingedampft? Ralf Palm, Pressesprecher der Postbank Zentrale, gibt Entwarnung: "Leider war die personelle Situation in unserer Filiale in Donaueschingen aufgrund von Personalausfällen sehr angespannt". Die Personalplanung versuche, mit allen Möglichkeiten derartige Engpässe aufzufangen. Um die Schließung einer Filiale zu vermeiden, würden beispielsweise "Springer" eingesetzt oder Kollegen aus anderen Filialen aushelfen. "Leider gelingt das nicht in allen Fällen, daher kann es in Einzelfällen auch zu einer temporären Schließung der Filiale kommen", so Palm.

Allerdings müsste eine Filiale aus Sicherheitsgründen auch immer mit zwei Mitarbeitern besetzt sein, um das Vier-Augen-Prinzip – beispielsweise im Kassenbereich und bei der Paketverwahrung – gewährleisten zu können. Aus diesem Grund sei die Filiale am Freitagnachmittag und am Samstag geschlossen gewesen.