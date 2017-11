Donaueschingen Schlichtweg virtuos

Dabei geriet der Konzertauftakt einigermaßen irritierend, da die vier Musiker nicht Beethoven intonierten, wie dies auf dem gedruckten Programm vermerkt war, sondern das Streichquartett in g-Moll op. 10 von Debussy an den Anfang stellten. Es beginnt es lebhaft, erfährt im mittleren Bereich einen empfindsameren Ausdruck und entwickelt zum Schluss leidenschaftliche Bewegtheit. Das Quatuor Danel lässt eine tadellose Geschlossenheit hören, entfaltet in den drängenden Passagen eine hohe Klangintensität, bleibt in rasenden Unisonoläufen absolut homogen und versteht sich auf kraftvolle Dynamikwechsel – sein guter Ruf kommt nicht von ungefähr.

Dann wendet sich das Ensemble einer örtlichen Besonderheit zu: den "Donaueschinger Kammermusikaufführungen zur Förderung zeitgenössischer Tonkunst" von 1923. Anlässlich dieses direkten Vorläufers der Musiktage hat Paul Hindemith ein Stück geschrieben, das für die Musikfreunde ein "Geniestreich" ist, für den langjährigen Musiktage-Chef Josef Häusler hingegen eine leichtgewichtige und ulkige "Randbegebenheit des Festivals". Es handelt sich um "Minimax", ein ironisch so bezeichnetes "Repertorium für Militärmusik", in dem Hindemith Blaskapellenliteratur verhohnepipelt oder Operettenouvertüren ironisch aufs Korn nimmt. Grundseriös wird das Quatuor Danel wieder beim Streichquartett in a-Moll op. 132 von Beethoven. 100 Konzertbesucher lohnen es mit langem Beifall.