Donaueschingen Schiefe Märchen mit dem Sams-Autor

Maars Geschichten sind so geschrieben, dass sie durch ihre Ironie, ihren Witz und Hintergrund durchaus ein erwachsenes Publikum ansprechen. Wenn etwa in einer dieser Geschichten von Paul Maar ein schon etwas in die Jahre gekommener Königssohn in der Lokalzeitung eine Heiratsanzeige aufgibt, um endlich eine passende Prinzessin zu finden und sie sodann ins Kaufhaus Karstadt einlädt, weil es dort im Restaurant ein gutes "Jägerschnitzel mit brauner Soße" geben soll, ist dem erwachsenen Zuhörer die Absurdität dieser Situation bewusst.