Mitarbeiter der Software-Firma Sage in Donaueschingen unterstützten den Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) bei der Sanierung des Vereinsgeländes in Schwenningen. Die Station wurde 2010 im Rahmen der Landesgartenschau errichtet. Kernstück sind zwei Lehmhäuser. Auf dem Gelände werden Schulklassen und Gruppen Umwelt- und Naturschutzthemen pädagogisch vermittelt. Von den Firmenmitarbeitern Günther Schütz, Frank Ketterer, Katharina Kemper, Irene Schenzinger und Melissa Froemel (Bild) wurden die in die Jahre gekommenen Wege geschottert. Fünf Arbeitstage könne Sage-Mitarbeiter alljährlich für ehrenamtliches Engagement einsetzen. Foto: Viebranz