Donaueschingen Schädlinge nehmen Kartoffeln ins Visier

Abgesehen davon, dass die Winter immer wärmer würden, ziehen sich Käfer und Larven so tief in den Boden zurück, dass auch lange andauernder Frost für die Schädlinge keine Gefahr bedeutet.Die Larven der Käfer bevorzugen zudem Feuchtigkeit und fanden durch das nasse Wetter im Frühjahr ideale Bedingungen. Darüber hinaus war der Einsatz des Mittels Goldor Bait verboten und nach dem Krautabsterben hätten die Landwirte aus verschiedenen Gründen große Probleme hinsichtlich einer zeitnahen Ernte gehabt. Nach dem Absterben der Wurzeln bei Abreife der Kartoffel bleibt den etwa drei Zentimeter großen Drahtwürmern – also der Larve des Käfers – als Nahrungsquelle nur die Knolle, über die sie sich dann mit unbändigem Appetit hermachen. Die Fraßschäden der ausgewachsenen Käfer sind dagegen eher unbedeutend.

Zurzeit stünden trotz der Zunahme von Drahtwurmschäden den Landwirten nur wenige Bekämpfungsmöglichkeiten zur Verfügung, berichtet Hans-Jürgen Meßmer. Deshalb arbeite man seitens des LTZ auf den Versuchsflächen unter anderem in Döggingen und Waldhausen mit Hochdruck an möglichst biologischen Lösungen. In den Gewächshäusern des Technologiezentrums werden an Kartoffelpflanzen Mittel zur Krankheitsbekämpfung erforscht und getestet, um sie den Landwirten an die Hand geben zu können.

Vor 30 Jahren wurden in Baden-Württemberg auf einer Fläche von 18 000 Hektar Kartoffeln angebaut, heute sind es nur noch 5500 Hektar. Nach dem Krieg lag der Verzehr pro Kopf und Jahr bei 200 Kilogramm, heute sind es nur noch 20 Kilogramm.Bleibt eine Frage zum Schluss: Muss man als Kartoffelliebhaber nun damit rechnen, die Würmer zu Hause in den Kartoffeln zu finden? »Definitiv nein«, beruhigt Meßmer. Solche Kartoffeln seien nicht vermarktungsfähig, kämen also gar nicht erst als Speisekartoffeln in den Verkauf, sondern würden sich nur noch für die Biogasanlage eignen – mit entsprechenden Einbußen für den Landwirt.