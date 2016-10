Donaueschingen. Die zweite Schadstoffsammlung für private Haushalte findet vom 12. bis 28. Oktober statt. Insgesamt fährt das Schadstoffmobil 71 Sammelstellen an. Außerdem ist das Schadstoffmobil bis Ende November jeden Freitag in der Zeit von 15 bis 17.30 Uhr fest stationiert und zwar in ungeraden Kalenderwochen auf der Kompostanlage Hüfingen.