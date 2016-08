Donaueschingen. Der SC 1900 Donaueschingen lädt am Sonntag, 4. September, alle Walking- und Nordic Walking-Freunde zum zwölften Lauf "Rund um Donaueschingen" ein. Start ist um 9.30 Uhr in Aufen an der Brigachbrücke. Die Strecke ist 15 Kilometer lang. Es gibt keine Verpflegungsstationen, deshalb sollten Getränke selbst mitgebracht werden. Die Startgebühr von zwei Euro geht an die Schüler-/Jugendabteilung des SC 1900. Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige unverbindliche Anmeldung unter 0771/5845 oder E-Mail an rundumds@email.de erwünscht.