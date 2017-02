Donaueschingen Sattler, der Täufer

Michael Sattler (um 1490 bis 1527) gehört im deutschen Südwesten zu den eindrucksvollsten Gestalten der Reformationszeit. Gebürtig aus Staufen, war er Mönch in der Benediktinerabtei St. Peter auf dem Schwarzwald. Während seines Studiums kam er in Kontakt mit den Ideen des Humanismus und der Reformation. Wohl im Konflikt mit seinem Abt wandte er sich zunächst dem reformatorischen Kreis um Zwingli zu, um im nächsten Schritt zu einem der Begründer der süddeutschen Täufer zu werden. Es gilt heute als sicher, dass das Schleitheimer Bekenntnis, in dem sich manche Ideen der Regel Benedikts wiederfinden, weitgehend aus seiner Feder stammt. Drei Jahre nachdem er das Kloster verlassen hatte, kam es in Rottenburg am Neckar zu einem spektakulären Prozess, in dem er der Gewalt widersagte und an dessen Ende er mit seiner Frau wegen Hochverrats zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde.

