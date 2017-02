Donaueschingen Sanierung beginnt

Donaueschingen. Die Schellenbergbrücke soll saniert werden. Baubeginn ist Montag, 13. Februar, so das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Das Vorhaben basiert aiuf dem Kreisstraßenprogramm und einem Haushaltsbeschluss des Kreisstages. Zunächst werden die Baustelleneinrichtung und die Verkehrssicherung vorgenommen. Voraussichtlich dauert die Maßnahme bis Ende Oktober. Die Brücke wird für den Verkehr für diese Dauer vollständig gesperrt. Der Verkehr wird innerörtlich umgeleitet. Für Fußgänger wird eine Überquerung der Brücke ermöglicht. Einschränkungen werde es bei den Parkplätzen am Finanzamt geben, heißt es in der Mitteilung weiter.