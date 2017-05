Donaueschingen Sachgebietsleiter stellt "positive Entwicklung" fest

Donaueschingen. Der Tourismus-Bereich der Stadt befindet sich in einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess, der bei den Übernachtungszahlen auf einem sehr hohen Niveau stagniert. Die wegen der Umbauarbeiten bevorstehende dreimonatige Schließung des Öschberghofes im Sommer wird kurzfristig zu einem Rückgang führen.

In seinem Jahresbericht skizzierte Sachgebietsleiter Andreas Haller eine positive Entwicklung in nahezu allen Bereichen, die sich exemplarisch im Bereich der 60 Prozent höheren Besucherresonanz auf die Erlebnisführungen und dem unerwartet hohen Interesse an den Donauquellführungen ausdrückt.

Steigender Bedeutung erfreut sich auch die Werbung, die im Bereich Social-Media weiter ausgebaut wird. Eine neue Website, ein neues Logo, neue Flyer, Imagekampagnen tragen zur Außenwirkung der Stadt bei.