Donaueschingen Rundfunkdiskussion zur digitalen Revolution

Das Podium war kompetent und im Blick auf seine professionelle Zusammensetzung wohlüberlegt und interessant besetzt. Eingeladen waren der Kölner Komponist Marcus Antonius Wesselmann, der nicht nur Neue Musik schreibt, sondern auch einschlägige Erfahrungen mit seiner eigenen Downloadplattform Modernmusix gesammelt hat.

Mit dem in Donaueschingen geborenen Geschäftsführer der Mainzer Schott Music and Media-Gesellschaft, Rolf Stoll, saß jemand auf der Bühne, für den die Produktion von Druckerzeugnissen, also Noten, Büchern und Zeitschriften, einen Schwerpunkt seiner Arbeit bildet. Jens-Christian Rabe als weiterer Teilnehmer arbeitet als Popkritiker bei der Süddeutschen Zeitung, der Jurist Peter Wiechmann schließlich ist beim SWR in Mainz zuständig für eine aus der Sicht von Künstlern eher spröde, komplizierte und oft umstrittene Materie: das Urheberrecht und das Onlinerecht.

Meret Forster, Redaktionsleiterin bei BR-Klassik in München und künstlerische Co-Leiterin des ARD-Musikwettbewerbs, führte als Moderatorin in die Thematik der Diskussion ein. Diese drehte sich, grob gesagt, um das Verhältnis von physischen Tonträgern und Speichermedien wie zum Beispiel Schallplatten, CDs oder DVDs zu den Errungenschaften der digitalen Revolution, also etwa den digitalen Concerthalls, den Internet-Streams und den Download-Services.