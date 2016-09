Donaueschingen Runder Geburtstag wird heute gefeiert

Donaueschingen. Der erste runde Geburtstag des Donaueschinger Naturkindergartens Apfelbäumchen soll groß gefeiert werden. 2006 wurde der Trägerverein für den heutigen Waldkindergarten gegründet und darf dabei auf eine bewegende Zeit zurückblicken. Dafür nutzt der Kindergarten gemeinsam mit seinen Kindern und den Eltern das Herbstfest, das heute wieder ein Besuchermagnet werden dürfte. Dort will der Trägerverein mit all jenen feiern, die den Naturkindergarten unterstützen, mit früheren Kindern und Eltern und auch den Donaueschingern. Seit Beginn an präsentiert sich das Apfelbäumchen auf dem Donaueschinger Herbstfest und ist in diesem Jahr in der Karlstraße vor dem Modehaus Schmoll zu finden.