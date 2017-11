Donaueschingen Ruhestands-Musiker haben es drauf

Donaueschingen (gvo). Das wird gefeiert – natürlich mit Musik beim Festkonzert am Sonntag, 26. November, 17 Uhr, in der Bürgerhalle in Aasen.

Wer die Erfolgsgeschichte des Orchesters kennt, muss sich wundern, dass es noch so jung ist und nicht schon Jahrzehnte zuvor gegründet wurde. Und die Entstehung ist sogar dem Zufall überlassen worden: "Zur alljährlichen Jubilarsfeier des Blasmusikverbands, die zuletzt in Geisingen war, brachten die Musiker ihre Instrumente mit und spielten zum Abschluss immer zwei Märsche", blickt Peter Marx zurück.

Der ehemalige Verbandsgeschäftsführer und inzwischen verstorbene Hans Schleicher sei dann auf die Idee gekommen, ein eigenes Seniorenblasorchester ins Leben zu rufen. Die Verbandsfunktionäre Heinrich Glunz und Wolfgang Kunzelmann hätten sie aufgegriffen und einen Aufruf lanciert.