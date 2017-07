Donaueschingen Ruhe und Rummel

So auch dieses Mal. Schon am Samstagabend tummelten sich trotz der kühlen Witterung viele Nicht-Fischer-Gäste beim Fischerhisli, und beim Verzehr der immer wieder hochgelobten Fischvariationen, den schmissigen Klängen der "Heilig´s Blechle & Co", eine Abteilung des Grüninger Musikvereins, zuhören.

Ideales Wetter und ruhiges Wasser kennzeichneten den Anglerhock am frühen Sonntagmorgen am idyllischen Oberen Weiher, wo man die Seele so richtig baumeln lassen kann. 14 Angler aus allen Himmelsrichtungen versuchten ihr Anglerglück, und bei so manch einem biss einer an, und auch beim Fischerhisli herrschte wieder Betrieb.

Ein Vorbereitungslehrgang zur Staatlichen Fischerprüfung findet ab 15. September, 18 Uhr im Hotel Waldblick in Aufen statt. Kursdauer mindestens 30 Stunden auf fünf Wochenenden (Freitagabend und Samstagnachmittag) verteilt.