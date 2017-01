Donaueschingen Rohrbruch unter Sporthalle und Schulgebäude entdeckt

Sanierung der Brigachbrücke wird verschoben

Für den Kindergarten wird ein Zuschuss in Höhe von 170 000 Euro gewährt. Die Sanierung der örtlichen Brigachbrücke, für die 250 000 Euro bereitgestellt wurden, wird zugunsten der Sanierung der Georg-Mall-Brücke bei Allmendshofen verschoben.

Das östliche große Friedhofstor wird seitens der Friedhofsverwaltung bei Beerdigungen gebraucht. Es wird saniert und nicht wie angedacht geschlossen. Lachende oder traurige Smileys werden die Autofahrer in den Stadtteilen zukünftig abwechselnd auf nicht angepasste Geschwindigkeit hinweisen.

Spätestens Anfang April sollen Arbeiten am Gasrohrnetz im Ort wieder aufgenommen werden, so Ulrich Köngeter vom Zweckverband Gasfernversorgung. Dann sollen Schritt für Schritt etwa 2,5 Kilometer Rohre im Bereich Altwasserstraße, Am Platz, Beckhofer Straße, Dammweg, Dorfstraße, Eichenweg, Forlen- und Gerenweg sowie Landstraße und Reutheweg verlegt werden. Wie viel im Bereich Rebberg, Eschenweg und Hölzleweg geschafft oder im Jahr 2018 gebaut wird, hängt von der Anzahl der Rückmeldungen, aber auch von der Beschaffenheit des Baugrundes ab.

Interessenten, die noch kein Schreiben hinsichtlich eines Gasanschlusses erhalten haben, können sich noch unter der Telefonnummer 07721/4 05 05 oder info@zvb-erdgas.de. melden.