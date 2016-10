Donaueschingen. Ein Wiedersehen mit dem Klarinettisten Michael Riessler, der bei den Jazz Sessions des SWR während der Donaueschinger Musiktage schon mehrfach aufgetreten ist, können die Musikfreunde am Sonntag, 6. November, 19 Uhr, im Spiegelsaal des Museums Art.Plus in Donaueschingen feiern. Das Konzert im Rahmen der "neuen reihe" der Gesellschaft der Musikfreunde entsteht in der Kooperation mit dem Verein für moderne Musik Ulm/Neu-Ulm. Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 22 Euro im Amt Kultur, Tourismus, Marketing, Donaueschingen und in allen Verkaufsstellen des Kulturtickets.