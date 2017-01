Donaueschingen Riesiger Ansturm auf Kurseam vergangenen Wochenende

Über 100 Anmeldungen bereitete den Verantwortlichen der Skischule großes Kopfzerbrechen und mit hohem organisatorischen und personellen Aufwand konnten immerhin 70 Teilnehmer jetzt am Schneeberg in Waldau dem Wintersport frönen.

Lernbegieriger Nachwuchs

Im Skikindergarten mit Förderband, am Kinderlift mit Zugseil oder direkt am Hang konnte der Nachwuchs das Skifahren erlernen oder ihr Können verbessern. Mit erst dreieinhalb Jahren war Mara Rodenwaldt, die schon am dritten Kurstag den Kinderlift benutzen konnte, der absolute Kursstar.